Aricia Silva desabafa sobre relação com Arthur Aguiar: ‘não sou mentirosa’

Impeachment e jogo de poder

Aricia Silva falou pela primeira vez em entrevista sobre a polêmica de traição envolvendo Arthur Aguiar. No último fim de semana, a ex-mulher do ator, Mayra Cardi, expôs prints de que ambos estavam juntos em um apartamento pago com o dinheiro da coach.

Ao ‘Uol’, a ex-Panicat confirmou uma aproximação com Arthur, mas nega ter sido amante dele. “Quero esclarecer para o Brasil que não sou uma mentirosa, contrapondo qualquer ideia de que fui 'desmascarada' quando Mayra expôs provas de que estive com o Arthur no Rio agora no mês de junho”, disse.

“Não tenho caso com o Arthur desde 2018; e o vídeo que estava circulando onde eu falava de uma relação que eu tinha antes de entrar na Fazenda não era com Arthur. E sim com o meu namorado na época”, comentou sobre os rumores de que eles teriam um caso há 2 anos.

A ex-panicat ainda elogiou o ator e diz que Arthur está arrependido. “Conheço ele há 10 anos. Me aproximei agora em junho, depois que a sua separação já estava escancarada publicamente há mais de um mês. O Arthur de hoje é um cara totalmente fragilizado e arrependido. Disposto a conhecer o amor sobrenatural de Deus, e a ser um homem melhor. Acredito nessa transformação e jamais viraria as costas nesse momento tão difícil. Torço pela felicidade dele, e da ex mulher dele. Todos merecem encontrar um caminho de luz e paz nessa vida”, disse.

Aricia comentou ainda que entende o lado de Mayra, que descobriu ter sido traída ao menos 16 vezes por Arthur. “Já sofri demais me doando por inteiro numa relação sem reciprocidade, por isso, independentemente dos julgamentos e ofensas que me foram feitas, eu sempre vou entender e respeitar a dor de uma mulher ferida”.

E disse estar sendo julgada injustamente. “As pessoas estão me julgando, julgando a minha mãe, a minha família, todas as pessoas do meu convívio, como se eu fosse um monstro. Eu não cometi nenhum crime e nenhum adultério. Sou apenas mais uma mulher tentando ser feliz”, disse.