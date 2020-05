Amigas em ‘A Fazenda’, Aricia Silva detona namoro de Hariany com o ex, DJ Netto

Os vilões da pátria amada

Hariany Almeida e DJ Netto assumiram o romance essa semana após semanas de especulação, mas quem não gostou nada disso foi Aricia Silva, ex-namorado do DJ e amiga de Hari. Todos os três participaram da última edição de ‘A Fazenda’.

“Sou uma pessoa muito pé no chão, extremamente paciente e compreensiva. Mas isso me pegou de surpresa. Espero tudo do ser humano, mas a palavra desta semana para mim é decepção. Tinha ouvido rumores o mês inteiro, mas não queria acreditar que era verdade. Seria louca se dissesse que está tudo bem, porque não está tudo bem”, lamentou a ex-Panicat em entrevista ao ‘Uol’.

Aricia disse que nunca desconfiou que a amiga e o ex pudessem ficar juntos. “Sempre falamos bem da Hari, mas ele dizia que era fora de cogitação. Eu me preocupava com todas as pessoas do mundo, menos com ela. Sempre me disseram que ele quer ser famoso a qualquer custo, tem interesse e nunca acreditei”, contou.

“Sempre fomos amigas. A nossa relação começou embaixo do nariz dela. Tem vários vídeos dela desejando felicidades ao casal. Nós torcemos para ela na final. É muito bizarro. Não esperava essa atitude dela como mulher”, continuou.

A ex-panicat disse ainda que estava morando com Netto e depois do término ainda ficaram. “A gente foi parar de ficar no aniversário da Bifão, no dia 17 de fevereiro. E fomos parar de falar agora na quarentena. Esse término foi uma coisa triste, porque sempre nos referíamos com carinho um ao outro. Ontem, acordei com um sentimento de derrota”, declarou sobre ter ficado sabendo do namoro de Netto e Hariany. Aricia resolveu deixar de seguir os dois no Instagram.

Vale lembrar que durante ‘A Fazenda’, Hariany engatou namoro com Lucas Vianna e o modelo tinha ciúmes dela com Netto mesmo o DJ estando com Aricia. “Sem culpa nenhuma desse ciúmes aí do Lucas. Ele cria o mundo fantástico de Lucas na cabeça dele, colocando expectativas impossíveis para os outros baseadas em fantasia. Eu sempre respeitei a Hari, jamais tivemos algo”, declarou Netto no programa.