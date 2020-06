Em vídeo, Arthur Aguiar chora e confirma que traiu Mayra Cardi

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

O ator Arthur Aguiar acaba de se pronuncia após a ex-mulher Mayra Cardi gravar um vídeo o acusando de ser manipulador e de tê-la traído várias vezes.

No vídeo, Arthur faz um longo desabafo e confirma que traiu Mayra com quem tem uma filha de 2 anos. Mas ele nega ter sido abusador já que a ex disse ter vivido um relacionamento abusivo.

"Infelizmente está tendo que ser assim... Durante todo o dia de ontem fiquei pensando se valia me posicionar ou não, pois sei exatamente a pessoa que eu sou.

Mas, diante de um assunto tão sério como o ABUSO À MULHER, eu não posso me calar e permitir ser destruído moralmente como ser humano em um assunto tão sério, sendo que eu não sou assim. Assumo todos os meus erros como ser humano, mas esse assunto não é uma brincadeira e também pela minha filha eu preciso, de fato, me posicionar", escreveu ele na legenda do vídeo de 11 minutos.