Inseticidas reduzem nuvem de gafanhotos que se aproxima do Brasil

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

A nuvem de gafanhotos que ameaça lavouras na Argentina e está se aproximando do Brasil e do Uruguai foi localizada no final de semana e técnicos do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agro-Alimentar do governo argentino (Senasa) começou a aplicar inseticidas para controle dos insetos. A Senasa afirma que a nuvem está a 55 km na cidade de Curuzú Cuatiá, na província de Corriente, estando a pouco mais de 100 km do Brasil e do Uruguai.

Após a aplicação dos inseticidas na nuvem, a Confederação Rural da Argentina (CRA), que atua em conjunto com a Senasa, avaliam que 15% do número de insetos tenha sido reduzido.

O Brasil segue monitorando as ações de controle realizadas na Argentina e avaliando as medidas que devem ser adotadas caso a nuvem entre no território nacional. Apesar de estar próxima do país, o Ministério da Agricultura acredita que por conta das condições climáticas seja pouco provável que a nuvem avance pela região Sul.

#AHORA #Langosta #gafanhotos #LocustsSwarm Seguimos con las acciones conjuntas, en este caso en el establecimiento el Chañar, 55 km al oeste de Curuzú Cuatiá, para controlar la manga. Trabajo en equipo de #Senasa @CRAprensa @CorrientesGob pic.twitter.com/VbpwNqc3RO — Senasa Argentina (@SenasaAR) June 28, 2020