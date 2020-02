Brasil vence Argentina e está classificado para Olimpíadas de Tóquio

O Brasil jogou na noite de deste domingo (9) contra a Argentina na cidade de Bucaramanga, na Colômbia, pela última rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico de Futebol Masculino. A seleção brasileira venceu por 3 a 0 e se garantiu nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

No primeiro tempo, Paulinho se destacou e fez o primeiro gol após dominar a bola no peito e na saída do goleiro tocou rasteiro para fazer o 1 a 0.

Após o gol, Matheus Cunha aproveitou trapalhada da zaga argentina, encobriu o goleiro e depois de finalizar duas vezes, fez o 2 a 0.

No segundo tempo, o Brasil manteve o ritmo e fez o terceiro, também por Matheus Cunha.