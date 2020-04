Argentina prorroga quarentena, proíbe demissões e vai complementar salários

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

O governo da Argentina anunciou, nesta quarta-feira (1) medidas econômicas para ajudar as empresas a enfrentar a crise financeira decorrente da pandemia de Covid-19 no país.

Segundo um site de notícias do Globo, na Argentina, entra em vigor regra que fecha fronteiras até para argentinos que estão fora do país

Argentina amplia confinamento por mais duas semanas contra coronavírus

Entre as medidas, estão a suspensão da contribuição patronal à Previdência, o auxílio ao pagamento de salário dos empregados de empresas que têm até cem funcionários e também aos prestadores de serviços das companhias maiores.

Os auxílios do governo não valem para as empresas de setores fundamentais, que continuam funcionais mesmo com a pandemia causada pelo novo coronavírus.

Mais cedo, o presidente Alberto Fernández assinou um decreto que proíbe que as empresas demitam seus empregados por causa da falta de trabalho e força maior ou sem justa causa.

O país também prorrogou a quarentena até o dia 12 de abril. Fernández decretou isolamento obrigatório no dia 20 de março.

Segundo o “La Nación”, os empresários vinham pedido ao governo financiamento barato, alívio fiscal e mais intervenção do Estado para atravessar o momento de crise.

A Argentina identificou 1.054 casos de coronavírus até esta quarta-feira. Houve 27 mortes no país.