Manaus F.C e Coritiba se enfrentam hoje pela Copa do Brasil na Arena da Amazônia

Manaus/AM - A partir das 21h30 (horário de Manaus) desta quarta-feira (12), os times Manaus F.C e o Coritiba-PR jogam em busca de uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O jogo acontece em Manaus, na Arena da Amazônia.

O Manaus, que defende uma invencibilidade de 20 jogos em casa, começa com o mando de campo, entretanto, o coxa tem a vantagem do empate para garantir a classificação. O vencedor do jogo tem como próximo obstáculo o ganhador do duelo entre Gama (DF) e Brasil de Pelotas (RS)

Ingressos

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos na internet e em pontos físicos nos valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).