Fast é eliminado da Copa do Brasil após perder de 2 a 0 para o Goiás

Manaus/AM - Fast-AM e Goiás jogaram na noite desta quarta-feira (5) na Arena da Amazônia, pela primeira fase da Copa do Brasil, e time goiano acabou vencendo o amazonense por 2 a 0, conseguindo sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil.

Os gols da partido foram de Marcinho e Daniel Bessa, do Goiás, que já havia começado o jogo com a vantagem do empate e teve mais a posse de bola. O time pega o Santo André na segunda fase.

Já o Fast, mesmo jogando bem, amarga a derrota e volta a campo no domingo (9) para enfrentar o Princesa do Solimões pela quinta rodada do Barezão,em Manacapuru.