Classificado: Manaus F.C elimina Coritiba da Copa do Brasil

Veja gol do Manaus F.C em jogo com Coritiba pic.twitter.com/3ubmQx8swr — Jorel Perplecto (@EitaaaaJorel) February 13, 2020

Com o placar de 1 a 0, o Manaus F.C eliminou o Coritiba da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (12). O jogo aconteceu na Arena da Amazônia, em Manaus.

O Manaus, chegou a 21 jogos de invencibilidade, com 18 vitórias e três empates nesse período, estava como o pior posicionamento no no ranking da CBF e começou o jogo com o mando de campo; já o Coritiba tinha a vantagem de um empate, o que não aconteceu.

O único gol do jogo aconteceu aos 46 minutos do 1o tempo, logo após um cruzamento da esquerda. Matheus Oliveira dividiu com William Matheus. A bola sobrou na cara do gol para Rossini, que chutou forte e fez a rede balançar.

Classificado, o Manaus vai enfrentar o Brasil (RS), em Pelotas, já o Coritiba, recebeu R$ 950 mil como cota. Se passasse pelo Manaus, receberia mais R$ 1 milhão.