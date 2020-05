Os vilões da pátria amada

Um menino chamado Arat Hosseini, vem impressionando a internet, com o seu ‘tanquinho’ de causar inveja com apenas 6 anos de idade.

No Instagram, ele possui 4 milhões de seguidores. O garoto nasceu no Irã, mas atualmente vive na Inglaterra, de acordo com o site R7.

Fã do jogador Cristiano Ronaldo, Arat treina no Liverpool.

