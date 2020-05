'Procuradoria-geral do Bolsonaro': sede da PGR é alvo de pichação em Brasília

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

A sede da Procuradoria-geral da República amanheceu pichada em Brasília neste sábado (30). O nome do presidente Jair Bolsonaro foi colocado em cima de "República", formando a "Procuradoria-geral de Bolsonaro". Ainda pela manhã, a mensagem foi apagada e a PGR afirmou que a situação já está sendo investigada.

"A Procuradoria-Geral da República repudia o ato de vandalismo contra sua sede, que já se encontra em investigação para responsabilização civil e criminal do ato que danificou patrimônio público. As medidas de reforço na segurança das unidades de todo o país serão tomadas com a maior rapidez possível. Bem como as demais medidas administrativas que se fizerem necessárias", informou a PGR ao jornal O Globo.

A pichação ocorre após uma série de elogios do presidente Jair Bolsonaro ao procurador-geral da República, Augusto Aras, chegando a afirmar que ele é um bom nome para ser indicado ao STF. Segundo o jornal O Globo, em Brasília, Aras é visto como uma pessoa próxima a Bolsonaro.

Está nas mãos de Aras a decisão de apresentar ou não denúncia sobre a suposta interferência indevida de Jair Bolsonaro na Polícia Federal do Rio de Janeiro.