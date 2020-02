Vizinho chama polícia após ouvir ameaças de morte contra aranha

Aranhas podem ser aterrorizantes e um caso grave para quem tem aracnofobia. Talvez tenha sido esse o caso de um australiano que gritou tanto contra o animal que várias unidades da polícia foram acionadas para onde ele estava.

Na manhã desta quarta-feira, 2, em Perth, na Austrália, vizinhos ouviram o homem, de dentro de casa, gritar "por que você não morre?" diversas vezes.

Além dele, havia ainda sons de uma criança gritando e chorando ao fundo, o que impulsionou as pessoas a chamarem a polícia. Posteriormente, descobriu-se que o homem estava apenas tentando matar uma aranha.

A polícia local publicou, no Twitter, prints de tela da ocorrência, mas as mensagens foram apagadas, pois os agentes não deveriam captar as telas do sistema interno.

Segundo a descrição, uma pessoa que passava pelo local ouviu os gritos repetidamente. Os policiais falaram com ambas as partes e descobriram que se tratava de uma aranha. O homem, "que tem um medo sério de aranhas", se desculpou pelo incoveniente. "Nenhuma lesão avistada (exceto a aranha)", indicou o relatório da polícia.

Um porta-voz da polícia de Washington disse ao site Mashable, por e-mail, que "ficou muito satisfeito que o incidente se revelou algo completamente diferente do que se esperava".

"A pessoa que telefonou [para a polícia] fez a coisa certa – ela ouviu algo que a preocupava e isso a fez pensar que alguém estava em perigo", disse o porta-voz. "Isso não é algo que vemos com frequência, mas é, definitivamente, algo de que os agentes envolvidos vão se lembrar", acrescentou.