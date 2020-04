Silvia Poppovic é demitida da Band: ‘não esperava de jeito nenhum’

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

A apresentadora Silvia Popovic foi demitida nessa sexta-feira (24) da Band. Ela estava trabalhando de casa por conta da pandemia do novo coronavírus e foi pega de surpresa com a ligação do diretor, Vildomar Batista

“Não esperava de jeito nenhum. Fazia o programa de casa por causa da quarentena. A Band colocou os acima de 60 anos em casa e resolvi fazer o programa daqui por Skype e estava indo bem. Tinha vários merchans no ar e achei que continuaríamos até o final dessa fase”, disse ao Folha de S. Paulo.

Além de Silvia, os colunistas Fernando Gomes, Nana Rude e Sergio Tannuri também deixam a atração. Luís Ernesto Lacombe e Nathália Batista seguem no comando do “Aqui na Band.