Band procura substituto para Ernesto Lacombe

Foto: Kelly Fuzaro/Band

Em meio a briga na Band que resultou no afastamento do diretor do ‘Aqui na Band’, Vildomar Batista, e dos apresentadores Luís Ernesto Lacombe e Nathália Batista, mulher de Vildomar, a emissora procura um nome para substituir Lacombe.

Os cotados para assumir o ‘Aqui na Band’ ao lado de Mariana Godoy, recém-contrata, são Tom Cavalcante e Ronnie Von, mas há quem acredite em uma terceira pessoa. As informações são do colunista Fefito, do UOL.

Em conversa com Cátia Fonseca há dois dias, José Luiz Datena já havia deixado escapar a contratação de um novo artista. “Tá chegando gente nova aí hein. Não é só a Mariana, não, tem mais. Eu não consigo guardar segredo. Divertido ele é. Já dei o gênero. Eu acho que já está certo o negócio. Não vou falar mais se não o (Antônio) Zimmerle me mata. É um negócio assim que jamais as pessoas imaginariam. E se der certo, se fizerem uma dupla de dois com essas pessoas, meu Deus? Não tem para ninguém”, comemorou.