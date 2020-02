Viradouro é a grande campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio

Com virada histórica na apuração, a Unidos do Viradouro conquistou o título de campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, em 2020. A escola apresentou o enredo “Viradouro de alma lavada”, os carnavalescos Tarcísio Zanon e Marcus Ferreira contaram a história, cultura e tradição do grupo musical Ganhadeiras de Itapuã, que surgiu dos cantos, danças e crenças das lavadeiras do litoral baiano. Este é o segundo título da escola que só foi campeã em 1997.

A Grande Rio esteve na frente desde o início da apuração. A Beija-Flor chegou a dividir a liderança com ela até as notas do quarto quesito, Enredo. A escola de Nilopólis acabou perdendo 0,1 décimo neste quesito. Beija-Flor, Mocidade e Viradouro se mantiveram lutando pela segunda posição.

No penúltimo quesito, nas notas de Evolução, a Viradouro e Beija-Flor conseguiram virar na apuração e ficaram empatadas com a Grande Rio com 239,6 pontos para ambas. A Viradouro acabou na liderança pelo critério de desempate e no último quesito confirmou a conquista de seu segundo título.

Resultado final

Foto: Reprodução/TV Globo

Descontos

Por problemas em um quesito a Unidos da Tijuca perdeu 0,1 décimo. A escola informou que o item foi considerado tripés que não estaria na programação do desfile, mas na realidade eram cenográficos e por isso informou que vai recorrer da punição. A União da Ilha do Governador também perdeu 0,1 décimo.

Em caso de empate, o item harmonia seria o primeiro quesito de desempate.

Ordem apuração da leitura das notas:

Fantasia

Samba-Enredo

Comissão de Frente

Enredo

Alegorias e Adereços

Bateria

Mestre-Sala e Porta-Bandeira

Evolução

Harmonia