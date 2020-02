Apuração do carnaval do Rio é nesta quarta com Salgueiro, Portela e Unidos da Tijuca de favoritas

A escola campeã do Carnaval do Rio de Janeiro será conhecida na tarde desta quarta-feira (26), a partir das 16h (horário de Brasília). Viradouro, Vila Isabel e Portela são consideradas as favoritas ao título entre as escolas que desfilaram no primeiro dia. No segundo dia, Salgueiro e Unidos da Tijuca foram os destaques. Mangueira e Beija-Flor também tiveram desfiles bonitos, mas algumas falhas podem tira-las da disputa.

A apuração ocorre tradicionalmente na Praça da Apoteose, no Sambódromo. Foram 9 quesitos avaliados por 45 jurados nas categorias: alegorias e adereços, bateria, comissão de frente, enredo, evolução, fantasias, harmonia, mestre-sala e porta-bandeira e samba-enredo. Cinco jurados deram notas em cada um dos quesitos, as notas mais altas e mais baixas serão descartadas.

As duas últimas colocas são rebaixadas para a Série A em 2021 e somente a campeão da Série A deste ano que vai se apresentar no Grupo Especial no ano que vem. As seis primeiras colocadas do Grupo Especial voltam ao Sambódromo para o desfile das campeãs.