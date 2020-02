Em parcial, Grande Rio lidera apuração do Carnaval do Rio de Janeiro

Após a leitura das notas de quatro dos nove quesitos, a Grande Rio lidera a apuração do Carnaval 2020 do Rio de Janeiro. Por enquanto, ela lidera com 120 pontos e ainda seguem na disputa a Beija-Flor e a Viradouro com apenas 0,1 décimo de diferença, ambas possuem 119,9 pontos.

Por problemas em um quesito a Unidos da Tijuca perdeu 0,1 décimo. A escola informou que o item foi considerado tripés que não estaria na programação do desfile, mas na realidade eram cenográficos e por isso informou que vai recorrer da punição. A União da Ilha do Governador também perdeu 0,1 décimo.

Em caso de empate, o item harmonia será o primeiro quesito de desempate.

Ordem apuração da leitura das notas:

Fantasia

Samba Enredo

Comissão de Frente

Enredo

Alegorias e Adereços

Bateria

Mestre-Sala e Porta-Bandeira

Evolução

Harmonia