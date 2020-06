Metade da lista dos criminosos mais perigosos do Brasil foram aprovados no auxílio emergencial

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

11 dos 22 criminosos mais procurados do Brasil foram aprovados para receber o auxílio emergencial e já puderam usar o valor de R$ 600. A informação foi dada em uma reportagem do Fantástico, na noite deste domingo (31).

Segundo a reportagem, no site do Ministério da Justiça, existe uma lista com os 22 criminosos mais procurados do Brasil, condenados por tráfico de drogas e grandes roubos que ainda não cumpriram suas penas. A consulta ao auxílio foi feita através de um portal com informações públicas.

Entre os procurados que foram beneficiados, está Leomar de Oliveira Barbosa, o Léo Playboy, foragido há dois anos e condenado a 36 anos de prisão. Ele é apintado como braço direito de Fernandinho Beira Mar. Álvaro Daniel Roberto, conhecido como Caipira e suspeito de trabalhar com o megatraficante colombiano Juan Carlos Ramires Abadia, também teve as duas parcelas do auxílio cedidas pelo Governo.

Medidas tomadas

O Tribunal de Contas da União deu um prazo de 48 horas, a partir do recebimento da notificação, para que o governo se manifeste sobre problemas na concessão para quem está apto.