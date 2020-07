Primeira chamada do Prouni será divulgada nesta terça-feira

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Será divulgado hoje (21) a primeira chamada dos estudantes selecionados no Prouni (Programa Universidade para Todos) para este segundo semestre.

Os Aprovados no programa de bolsas têm até o dia 28 para comprovar as informações no site do programa, que oferece este ano 167.789 bolsas em 1.061 instituições de ensino superior privadas, sendo 60.551 serão integrais e 107.229 parciais, cobrindo 50% do valor das mensalidades. As bolsas variam de acordo com a renda dos candidatos.

A segunda chamada está prevista para o dia 4 de agosto de acordo com o calendário divulgado pelo MEC.