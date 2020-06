Auxílio Emergencial: 1ª parcela para 4,9 milhões de pessoas na fila tem datas de pagamento divulgadas

Cumplicidade com o mal

Mais de 4,9 milhões de pessoas que aguardavam a análise dos cadastros e foram consideram consideradas elegíveis, devem receber a primeira parcela do Auxílio Emergencial na próxima terça-feira, 16 de junho, para os nascidos entre janeiro e junho. No dia 17, para os nascidos entre julho e dezembro.

A Caixa Econômica Federal foi autorizada nesta sexta-feira (12) pelo Ministério da Economia, a pagar a primeira parcela do auxílio para pessoas que foram autorizadas após se cadastraram entre os dias 1º e 26 de maio. Ao todo, foram 8,9 milhões de cadastrados, mas somente metade foi considerada elegível.

As datas para saque em espécie e transferência para outras contas serão detalhadas pela Caixa. O crédito em poupança digital permite o pagamento de contas de água, luz e telefone.

A Caixa deve fazer o pagamento em dinheiro da segunda parcela do Auxílio Emergencial para os nascidos em dezembro, neste sábado. As agências devem funcionar de 8h às 12h, com senhas.