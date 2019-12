Os apresentadores Bruno de Luca, Titi Müller e a ex-BBB Vivian Amorim já anunciaram a novidade na noite desta quinta-feira (26). O trio vai comandar o BBB - A Eliminação, programa de bate-papo com os eliminados de cada semana do Big Brother Brasil 20.

No instagram, a ex-BBB Vivian Amorim fez questão de compartilhar com os seus seguidores a sua nova experiência ao comandar o programa do Multishow.