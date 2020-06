Sem sutiã, apresentadora choca com seios à mostra em telejornal

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

O canal 26 da Argentina com telejornais sobre política, economia e esportes, tem chamado a atenção colocar as apresentadora para comandarem os programas com roupas curtas e transparentes.

Recentemente, o que chamou atenção foi a apresentadora Romina Malaspina, que é ex-Big Brother Hermanos, surpreendeu ao apresentar o programa com uma blusa transparente e sem sutiã. O vídeo chegou a viralizar no Brasil esta semana com a legenda: “Do jornal pro baile”.

AMO A LA PERIODISTA DE CANAL 26 HABLANDO DE WALL STREET EN TETAS pic.twitter.com/KMEn5RMMHO — Martha M. Lamartha (@marthalamartha) June 17, 2020

Romina comentou sobre a repercussão sobre a roupa nas redes sociais: “Todos escandalizados ao ver uma transparência de peitos que estavam cobertos com um sutiã de silicone. Parem de fazer as puritanas. É muito estranho ver o corpo de uma mulher, certo? Enquanto continuarem vendo os peitos como algo ‘anormal’ continuaremos seguindo para trás. Evoluam!”, escreveu.



Sol Perez, que comanda o noticiário das 20h às 22h, também usa roupas ousadas e costuma mostrar o look usado no jornal no Instagram. Ela também não se deixa intimidar pelos comentários.



“Parem de querer me chamar de gata por ser mulher, por ter peitos e bunda. Estudei, me preparei e, desde os 18 anos, trabalho no meio [jornalístico]. Graças a Deus, há três anos, me deram a chance de ser âncora e é algo que eu amo”, comentou Sol no Twitter.

O próprio canal em seu perfil no Instagram mostra as apresentadoras com as roupas ousadas. Enquanto os jornalistas usam o tradicional terno e gravata.



