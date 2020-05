Fernanda Gentil ganha quadro no ‘É de Casa’ após demissão de Zeca Camargo

A Culpa é do Supremo

No mesmo dia em que Zeca Camargo foi demitido da Globo, Fernanda Gentil ganhou um quadro no programa ‘É de Casa’.

“Recebi um convite muito legal, aceitei e quero repassar para vocês. A partir de sábado agora, a gente vai se encontrar no 'É de Casa'. Vou ter um tempinho para falar com vocês sobre ajuda das mais diversas formas: distrair a criançada na quarentena, como ajudar o idoso a falar com um neto, a matar a saudade da filha”, contou a apresentadora ao Gshow.

“Vamos ajudar esse tempo a passar mais rápido e isso envolve jogo, dinâmica, interatividade, bate-papo... A ideia é tentar ser, minimamente, uma ponte entre quem pode ajudar e quem precisa dessa ajuda. Vem comigo! Conta com a gente no É de Casa, sábado. Estava com saudade. Ainda bem que a gente vai se encontrar”, finalizou.

Com Fernanda em uma nova atração, as chances do ‘Se Joga’ retornar após pandemia são mínimas.