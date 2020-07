Renata Vasconcellos aceita desafio de seguidora e usa verde no Jornal Nacional

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Renata Vasconcellos fez uma seguidora ter que cumprir uma promessa após aceitar um desafio feito via redes sociais.

A internauta foi até o Instagram da jornalista e disse que se Renata usasse uma roupa na cor verde ou os cabelos soltos, ela ficaria um mês sem tomar refrigerante.

A âncora do Jornal Nacional respondeu apenas com risadas e um emoji dando uma piscadela, e na sexta-feira (24) surpreendeu ao aparecer cumprindo a promessa, com as madeixas soltas e uma camisa verde.