Sikêra Jr. fala sobre entrar para política e cita PF

Impeachment e jogo de poder

O apresentador Sikêra Jr. participou do programa ‘Morning Show’, da rádio Jovem Pan e disse não ter interesse em entrar para a política.

“Jesus Cristo me defenda e me livre! Meu travesseiro vale muito mais. A Polícia Federal na minha porta seis da manhã me acordando? Jesus me livre!”, disse.

Sikêra explicou o motivo de fazer sucesso com o programa policial “Alerta Nacional”. “Essa linguagem as pessoas entendem e se identificam. É isso que me dá uma pequena parte do Brasil. A maioria o Datena leva, Bacci leva outra, eu fico somente com um pouquinho, mas estou satisfeito”, disse ele que agora fatura R$ 500 mil mensais após ter o contrato renovado com a RedeTV!.