Com estúdio alagado, jornalista da TV Cultura apresenta telejornal de galochas

Aldo Quiroga, apresentador do JC1, da TV Cultura, não pôde apresentar o telejornal normalmente nesta segunda-feira, 10, por conta das fortes chuvas que tomaram conta da cidade de São Paulo desde a última madrugada.

"Nós estamos fazendo essa edição do JC1 de maneira excepcional no estúdio improvisado e emprestado do Metrópoles [outro programa da emissora] porque o estúdio do JC1 está alagado", explicou o jornalista.

Em um vídeo publicado mais cedo, Aldo mostrou sua chegada à TV Cultura, encontrando um ambiente com poucos funcionários, energia elétrica cortada e alagamentos.

Assista abaixo:

Entre os pontos mais afetados pelas fortes chuvas que castigam a cidade de São Paulo está a região da zona oeste, onde ficam os estúdios da @TVCultura. O #JC1 de hoje teve uma edição excepcional para trazer as principais informações sobre os alagamentos da capital. pic.twitter.com/lUFMSFPxvA — Jornalismo TV Cultura (@jornal_cultura) February 10, 2020

Aldo Quiroga adentra a TV Cultura a partir de 4m05s: