Tiago Leifert fala sobre ex-BBB Pyong: 'chorei com o filho dele porque sabia que seria pai'

O maior inimigo de Bolsonaro

O apresentador Tiago Leifert emocionou o público ao confirmar que será pai de uma menina logo depois do BBB20 chegar ao fim. O anúncio foi feito pela esposa do apresentador, a jornalista Daiana Garbin, em seu perfil no Instagram. Mas, o que ninguém imaginava é que Tiago já sabia que a mulher estava grávida há alguns meses.

Em entrevista ao 'É De Casa', neste sábado (02), Tiago Leifert relembrou o momento em que soube da notícia. "Foi em fevereiro, na semana que o Pyong recebeu o almoço do anjo, foi quando descobri que era pai. Chorei com o filho dele porque sabia que seria pai também", disse.

Ao ser questionado por não ter revelado logo, ele ponderou: "A gente segurou bastante a notícia até para saber se estaria tudo bem. Eu tenho 40 anos e ela 38, as estatísticas não estão do nosso lado nessa questão".

Tiago Leifert e Daiana Garbin oficializaram a união em 2012.