Thelma, Rafa e Manu estão na final do BBB20

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

Manu, Rafa e Thelma são as finalistas do BBB20 e disputam a preferência do público para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Ao conversar com as sisters e abrir a votação para o público, o apresentador Tiago Leifert ficou emocionado e disse que essa edição "tinha que ser uma das meninas".

A final do reality acontece na segunda-feira (27) e os ex-brothers devem aparecer em um telão durante a exibição do programa.