Com recorde de votos, BBB20 ganha certificado do Guinness Book

O apresentador Tiago Leifert anunciou durante a exibição do programa ao vivo, neste sábado (25), que o BBB20 ganhou um certificado especial do Guinness Book pelo maior número de votos do público recebido no mundo por um programa de televisão.

O recorde de votos aconteceu no paredão entre Mari, Felipe Prior e Manu Gavassi, entre 27 e 29 de março. Foi a disputa que movimentou a web e Manu conseguiu desbancar Prior, que já era alvo de votos dos brothers e veterano nas berlindas.

Na ocasião, o paredão totalizou 1.532.944.337 bilhão de votos no site oficial do Big Brother Brasil.

Tiago Leifert aproveitou o momento e mandou beijos aos ex-brothers Felipe Prior e Mari Gonzalez.