Repórter da Record é agredido após reagir a assalto e mostra olho roxo

Matheus Ribeiro, repórter da Record TV em Brasília, foi agredido após reagir a uma tentativa de roubou. Ele relatou o ocorrido em sua conta do Instagram e admitiu que a ação não foi ‘correta’.

“Nem sei quantas vezes já falei no jornal: “Se for vítima de assalto, não reaja, valorize sua vida, não corra risco. Mas casa de ferreiro, espeto de pau, já dizia minha vó. Correndo na rua, à noitinha, ouvindo música. O sujeito passa por mim, vê o celular no braço, fica interessado, mas nem tenta negociar. Volta, puxa a capa, mas não consegue tirar. Quando viro pra desejar boa noite, o grosseiro me dá um soco. Tive que deixar os bons modos de lado pra demovê-lo da ideia inicial, já que as ameaças de tirar uma faca ou arma da camisa eram só delírio da cabeça dele. Sim, sei que não fiz o correto e que esse comportamento colocou-me numa situação ainda mais arriscada, ainda que eu esteja conseguindo contar isso pra vocês pelo mesmo aparelho que o bandido queria. Agora é fazer um BO (o recomendado em caso de QUALQUER ocorrência, até pelo bem das estatísticas)”, escreveu ele.

O jornalista foi contratado pela Record TV em abril após deixar a TV Globo.