Caio Ribeiro e esposa são diagnosticados com coronavírus

O apresentador e comentarista da Rede Globo, Caio Ribeiro, testou positivo para a Covid-19. A esposa dele, Renata Ribeiro também está infectada.

A informação foi divulgada nessa segunda-feira (27), por Galvão Bueno, durante a edição do programa Bem Amigos. De acordo com ele, Renata foi a primeira a ser diagnosticada, ela recebeu o resultado do exame na última quinta-feira (23) e Caio, na sexta (24).

Ao vivo, Bueno desejou melhoras ao colega que cumpre isolamento social: “Quero desejar que nada mais sério aconteça com o nosso Caio Ribeiro. Caio, você e a Rê, todo o cuidado médico, toda a atenção. Certeza de que não vai ser nada sério”, disse.

O caso dele é o segundo da emissora em poucos dias. No dia 10 de julho, o apresentador do “Troca de Passes”, Rodrigo Rodrigues também testou positivo e foi afastado do trabalho para se tratar.

No sábado (25), ele apresentou piorou e foi internado às pressas. Os médicos descobriram que ele desenvolveu um trombo cerebral e precisou passar por uma cirurgia delicada para diminuir a pressão no crânio. Ele segue internado na UTI de um hospital no Rio de Janeiro e o quadro dele é muito grave.