Jornalista da Globo, Rodrigo Rodrigues está em coma induzido após ser internado com Covid-19

O jornalista e apresentador do SporTV Rodrigo Rodrigues, de 45 anos, está em coma induzido após passar por uma cirurgia neste domingo (26). Ele foi diagnosticado com Covid-19 há cerca de 15 dias e neste sábado (25) foi internado na UTI em um hospital, no Rio de Janeiro.

De acordo com o R7, o jornalista de 45 anos passou mal ao sentir forte dor de cabeça, vômitos e desorientação. Ele teve quadro de trombose venosa cerebral, foi submetido um procedimento para diminuição da pressão intracraniana.

A TV Globo divulgou uma nota e informou que Rodrigo Rodrigues foi afastado do trabalho logo depois do resultado do exame que testou positivo ao coronavírus.

Confira na íntegra:

“O Hospital Unimed-Rio informa que o paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues deu entrada em nossa emergência na noite do último sábado, 25/07/2020, apresentando como sintomas cefaleia, vômitos e desorientação, além de possuir diagnóstico prévio de Covid-19. Após a confirmação de trombose venosa cerebral, foi realizado, neste domingo, 26/07/2020, um procedimento para diminuição da pressão intracraniana. Neste momento, encontra-se sedado e internado na unidade de terapia intensiva.

Paulo Henrique Ribeiro Bloise, Diretor Médico."