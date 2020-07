Com trombose cerebral, Rodrigo Rodrigues segue em estado grave

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

O apresentador Rodrigo Rodrigues, do SporTV e TV Globo, segue internado em estado grave com complicações da Covid-19.

Rodrigo teve uma trombose cerebral e passou por uma cirurgia no domingo (25). Segundo o boletim médico, o apresentador de 45 anos passa por novos exames e continua em coma induzido.

O comunicado foi diagnosticado com Covid-19 no início de julho e teve complicações da doença no final de semana quando começou a sentir dor de cabeça, vômitos e desorientação. Ao chegar no hospital foi contatado que ele estava com trombose venosa cerebral.