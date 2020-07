Artistas, jornalistas e clubes lamentam morte de Rodrigo Rodrigues

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

A morte precoce do jornalista Rodrigo Rodrigues está sendo lamentada nas redes sociais por amigos, colegas de profissão e clubes de futebol.

O apresentador do SporTV morreu hoje aos 45 anos com complicações da Covid-19.

“Por toda alegria generosamente compartilhada: obrigada! Ele tinha uma leveza rara. Todo nosso carinho à família”, escreveu a apresentadora Carol Barcelos.

“Faz 20 dias que falei com ele que estava com saudades...iamos combinar mais um programa com esse tipo de participação online. Sem palavras para esse momento...é com muita tristeza que escrevo essa mensagem. Um abraço meu amigo descansa em paz”, escreveu o técnico Muricy Ramalho.

“Lamentamos profundamente o falecimento de Rodrigo Rodrigues, grande profissional do jornalismo. Prestamos nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a toda equipe do @SporTV neste momento de luto.”, lamentou o Atlético.

“Foi com imensa tristeza que o Botafogo recebeu a notícia do falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues. Grande profissional e referência no jornalismo esportivo. Vai deixar saudades. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão”, escreveu o clube Botafogo.

“Uma perda irreparável para o jornalismo e para o esporte brasileiro. Os nossos sinceros sentimentos e o desejo de força a todos os amigos e familiares do grande Rodrigo Rodrigues”, lamentou a chapecoense.

“O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues, nesta terça-feira (28), e se solidariza com os familiares, amigos e fãs”.

“Tomar chá das 5 em Londres era uma das coisas que eu queria muito fazer antes de morrer e fiz graças a esse cara. Qdo deu 5 horas brindamos e ele bateu essa foto. Um bom momento q me fará lembrar sempre desse bom amigo. Estou triste. Sou fã. Fará falta. Descanse em paz, Rodrigo”, escreveu o apresentador Danilo Gentili.

“Adeus, amigo! Sinto muito sua ausência. Nem tivemos tempo de gravar está daqui. Descanse em paz, Rodrigão. Amigo de longa data, de música e jornalismo, da vida. Você é muito amado. Isto é o que fica”, comentou o cantor Leo Jaime.