Marcão do Povo sugere montar campo de concentração para isolar pessoas com coronavírus

Coronavírus já pode estar dentro de casa

O apresentador do SBT, Marcão do Povo, sugeriu durante o programa ‘Primeiro Impacto’ que o presidente Jair Bolsonaro montasse um campo de concentração para isolar pessoas com coronavírus.

As ideias do cidadão que tem um programa de TV em rede nacional. Marcão do Povo sugeriu um campo de concentração (!) pra isolar todos os casos confirmados de Coronavírus. Na visão dele, dessa forma, o resto do povo pode voltar à normalidade e trabalhar sem maiores problemas. pic.twitter.com/TIrBGNAOXk — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) April 8, 2020

“Atenção, presidente! Não seria interessante montar um local aonde todas as pessoas que tivesse coronavírus fossem levadas para esse local, e bem cuidadas, bem tratadas, ao invés de espalhar da maneira que está sendo aí em todos os lugares e um gasto excessivo, as cidades paradas. Não seria interessante montar um campo de concentração e colocar essas pessoas com sintomas. E aí acaba com esse negócio de dar dinheiro para os estados”, disse.

Marcão continua sugerindo que Bolsonaro possa dar uma “canetada” e prenda os governadores que descumprisse sua decisão.

Na continuação do vídeo, Marcão do Povo também sugere que Bolsonaro dê uma canetada e coloque exército nas ruas e prenda os governadores de estados que não tem tantos casos comprovados de Covid-19. Ele seguiu defendendo a ideia de campo de concentração pra quem tem sintoma... pic.twitter.com/qXnEjnXkG6 — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) April 8, 2020

A declaração está sendo bastante criticada nas redes sociais. A hashtag ‘Campo de Concentração’ está entre os assuntos mais comentados do Twitter.