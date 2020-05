Apresentador Neto revela que Band cortou seu salário: ‘fez muito bem’

O Processo de impeachment do governador Wilson Lima

O apresentador do “Os Donos da Bola”, Neto contou que a Band reduziu seu salário devido a pandemia de coronavírus e aproveitou para criticar o Corinthians

“Corinthians propôs tirar 70% dos funcionários, que absurdo, gente. Desculpa, gente, vocês tirarem 70% dos funcionários do clube e dos jogadores absolutamente nada é uma coisa triste, triste”, disse.

Logo em seguida contou que teve o salário reduzido. “Eu posso bater no peito aqui na Band porque quando tirou o meu, foi 25% e eu não falei absolutamente nada, muito pelo contrário, eu sou a favor. Sabe por quê? Porque muitas pessoas podem continuar trabalhando e quem pensa só no umbigo, vai pro inferno. Pra mim, isso do ponto de vista da minha fé”.

“Porque os 25% que tirou de mim, do meu salário, pode ter certeza que muita gente não foi mandada embora da Band pelo aquilo que ganho, deixar bem claro isso, ta? Porque eu não tenho medo de falar nada pra ninguém e fez muito bem a Band de fazer isso, diga-se de passagem”, finalizou.