Aprenda 5 simpatias para fazer com café e ser feliz no amor

Anjos e demônios

Você sabia que o café pode ser um grande aliado nos assuntos que envolvem o coração? O site Tera elencou cinco simpatias que podem ser feitos com o café que possibilita o fortalecimento da relação e o aumento do desejo de contato entre parceiros.

Para deixar alguém apaixonado

Em um copo com água, misture uma colher (sopa) de pó de café. Escreva o nome de quem deseja conquistar em forma de cruz em um pedaço de papel branco. Deixe esse papel dentro do copo por três dias seguidos, em um lugar onde ninguém mexa. No quarto dia, leve o copo a um lugar distante de sua casa e jogue no lixo com tudo que estiver dentro. Reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria a Nossa Senhora das Graças, pedindo que ele deixe seu par cada vez mais apaixonado por você.

Evitar brigas com seu amor

Em um papel cor-de-rosa, escreva "eu te amo" de caneta vermelha. Depois, dobre esse papel em quatro partes. Chame seu amor para tomar um café com você e, quando for coar a bebida, deixe o papel embaixo da garrafa, sem que seu par veja. Depois, pique o papel em pedacinhos e jogue no lixo.

Simpatia de fidelidade

Abra um lenço branco em cima de uma mesa e coloque uma colher de pó de café e uma de açúcar sobre ele. Dobre o lenço em quatro partes com cuidado para que nada caia de dentro dele. Coloque o pacotinho embaixo do colchão (do lado em que seu par dorme). Durante sete dias, reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria para o anjo da guarda de vocês, reforçando seu pedido. No oitavo dia, sacuda o lenço, jogando o café e o açúcar no lixo. Lave o lenço e guarde em sua gaveta de objetos pessoais. Não conte a ninguém sobre a simpatia.

Casamento sem problemas

Faça um café usando um coador de pano novo. Você e o par devem tomar uma xícara de café cada. A bebida restante deve ser jogada no ralo da pia. Lave o coador e use-o normalmente.

Simpatia para superar perda amorosa

Misture bem três pitadas de pó de café, três galhos de alecrim picado, uma pitada de cravo-da-índia em pó e três galhos de coentro picados em um prato descartável. Escreva uma carta contando o que está sentindo e quais são suas intenções. Dobre ao meio e coloque no centro do prato. Derrame sobre o papel um pouco de água, uma colher (chá) de açúcar e reze o Salmo 91. Em seguida, coloque tudo em uma sacola plástica e jogue em um lixo longe de sua casa. Saia sem olhar para trás e diga: "Deixo no passado a minha dor e o meu sofrimento". Fale isso até chegar no seu lar.