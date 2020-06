Quatro pessoas são presas e 133 kg de drogas apreendidas em embarcação no Amazonas

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

Manaus/AM - Davi Curico de Oliveira, 20, Deuzimar Macedo Almeida, 30, Johnatas Scharff da Silva, 30, Simão Aguano Sangana, 27, foram presos e 133 quilos de drogas foram apreendidos na madrugada de domingo ( 21), em uma embarcação no município de Iranduba.

A apreesão do material e prisão dos suspeitos, ocorreu durante operação policial deflagrada pelo Depertamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio do Grupo Força Especial de Assato e Resgate (Fera) e Delegacia Fluvial (Deflu).

De acordo com o diretor do DRC), delegado Rafale Allemand, o grupo foi preso quando estava transportando as drogas em uma embarcação que foi interceptada na comunidade Bela Vista, em Iranduba.

Segundo Allemand, as investigações iniciaram após denúncia anônima de que o grupo faria o transporte do material ilicito. Diante dos fatos, a polícia deflagrou a operação para surpreender o grupo que trazia as drogas do município de Tabatinga.

Com eles, na abordagem, foi encontrado 113 quilos de drogas entre maconha do tipo skunk e cocaína, armazenadas em 126 tabletes.

O grupo foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles devem passar por audiência de custódia.