Submarino de facção criminosa é apreendido com 5 toneladas de drogas

Um semissubmarino carregando 5 toneladas de drogas foi interceptado por autoridades panamenhas nas águas do Caribe em uma operação coordenada com a Colômbia. Quatro cidadãos colombianos estavam à bordo da embarcação, um tipo de submarino "artesanal" de pequeno porte que tem sido bastante utilizado pelos cartéis para transportar drogas de um continente a outro. A informações são do R7.

Em sua conta no Twitter, o Serviço Nacional de Aeronaval (Senan) do Panamá publicou um vídeo que mostra o momento da abordagem do semissubmarino.

Em outra operação, a Polícia Nacional do Panamá informou quarta-feira (19) que um homem detido em território panamenho foi identificado como "líder do Clã do Golfo no Panamá" e solicitado pela Justiça dos Estados Unidos para o tráfico de drogas.

O homem preso seria o colombiano Manuel Camilo Rentería Lemus, que "controla as operações de tráfico de drogas" do clã do Golfo "na costa atlântica do Panamá, especificamente Costa Arriba Colón", na região caribenha da Colômbia.

O Panamá é usado por grupos transnacionais de tráfico de drogas como uma ponte para transferir a droga que é produzida no sul do continente e tem como principal destino os Estados Unidos, o maior consumidor de cocaína do mundo.