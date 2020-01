Caçamba com madeira clandestina é apreendida no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas, por meio do Comando e Batalhão Ambiental, realizou a apreensão de 10m³ de madeira na entrada da estrada Carlos Braga, em Iranduba, distante 30 quilômetros de Manaus. A ocorrência teve origem na Linha Direta do Batalhão Ambiental, que recebeu denúncia anônima informando que alguns caminhões fariam transporte de madeira extraída ilegalmente.

A equipe de serviço deslocou-se até a estrada AM-070, onde, após alguns minutos de espera, conseguiu abordar uma caçamba de cor amarela se dirigindo para a estrada Carlos Braga. Questionado sobre a origem do material, o condutor do veículo respondeu que não tinha documentação nenhuma. Diante dos fatos, constatado o crime ambiental, o infrator e a carga transportada foram conduzidos e apresentados no 31º DIP, em Iranduba, onde foram tomadas as providências legais cabíveis.

O Comando e o Batalhão Ambiental orientam a todos que adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, bem como mantê-los em depósito, transportar ou guardar sem possuir licença outorgada pela autoridade competente, incorre em crime ambiental e seus contraventores estão sujeitos aos rigores da legislação vigente.