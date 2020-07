Dono de barco é preso com duas toneladas de pirarucu no Amazonas

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Manaus/AM - O responsável por um embarcação foi preso transportante ilegalmente duas toneladas de pirarucu, em Manacapuru, na última sexta-feira (24). A prisão e apreensão do pescado ocorreu durante ação da operação Hórus, realizada por equipes do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães). A embarcação também foi apreendida.

Durante patrulhamento fluvial, os policiais visualizaram a embarcação de grande porte e realizaram a abordagem. Nas buscas, eles localizaram o pescado e foi constatada a situação de ilegalidade pelo fato da captura ter sido realizada no período de defeso da espécie, conforme indicado na Instrução Normativa N˚34, de 18 de junho de 2004, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).



O responsável pela carga não apresentou nenhuma autorização dos órgãos competentes. Por isso, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o peixe apreendido, até a Delegacia da Polícia Civil de Manacapuru para os procedimentos legais.



O CPAmb e o BPAmb orientam que pescar, transportar e comercializar peixes do ambiente natural, que se encontram em período de defeso, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas em Lei.