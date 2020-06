Embarcações são apreendidas com pescado e combustível ilegal na orla de Manaus

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

Manaus/AM - Duas embarcações foram apreendidas na madrugada deste sábado (20), na orla de Manaus, realizando o transporte de pescado ilegal e combustível irregular. A ação de patrulhamento fluvial foi realizada pelo Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), integrado com a Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães), dentro da operação “Hórus”, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Em uma das embarcações apreendidas, em meio a uma carga de pescado legalizado, foram encontradas peças de pescado ilegal da espécie pirarucu (Arapaima gigas). A outra embarcação, por sua vez, transportava diversos galões de óleo diesel sem a procedência legal nem licença para o transporte. Durante buscas minuciosas nas embarcações, foram encontrados ainda produtos irregulares.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 360 quilos de pirarucu; aproximadamente 660 litros de óleo diesel; um bote de 6 metros com motor Suzuki 5HP; uma embarcação de grande porte, tipo recreio; e três animais silvestres (pacas) abatidos.

Para obter mais informações ou fazer denúncias, basta entrar em contato com o BPAmb pelo número (92) 98842-1553, ou diretamente no endereço da unidade, localizada na avenida Santos Dumont, Tarumã, zona oeste de Manaus, em frente ao Aeroporto internacional Brigadeiro Eduardo Gomes.