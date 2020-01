Polícia flagra caminhão-tanque carregado com 1 tonelada de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de uma tonelada de cocaína dentro do tanque de uma carreta de óleo vegetal na BR-050 em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. O motorista foi preso e deve responder pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo um site de notícias do Globo, a apreensão aconteceu na tarde de domingo (12) na altura do KM 110, durante uma fiscalização da PRF. Conforme a corporação, esta foi a maior apreensão da droga já feita pela corporação na região.

Os policiais disseram que suspeitaram do nervosismo do motorista durante a abordagem. O caminhoneiro contou que tinha engatado a carreta em Campinas, no interior de São Paulo, e que entregaria na cidade de Luiz Eduardo Guimarães, na Bahia. Ele alegou que não sabia que o tanque estava cheio de droga.

O veículo foi apreendido e levado para a Unidade Operacional da PRF em Santa Maria, no Distrito Federal, onde, com ajuda do Corpo de Bombeiros, foi aberto o tanque e contabilizada a carga ilícita. Ao todo, haviam 1,1 mil tabletes com cerca de 1 kg da droga.

De acordo com a PRF, o caminhão vai passar por perícia para identificar possíveis adulterações.