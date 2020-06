Polícia apreende arma de fogo e colete balístico em invasão de Manaus

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Manaus/AM - Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam, na noite deste domingo (07), uma espingarda de fabricação caseira, duas munições calibre 16 não deflagradas e um colete balístico, na área do Residencial Viver Melhor, Invasão Estrela de Davi, bairro de Santa Etelvina, zona norte.



A ação ocorreu durante patrulhamento ostensivo pelo bairro Santa Etelvina, por volta das 23h, quando os policiais avistaram um grupo suspeito na entrada de uma das vias da invasão. Segundo os policiais, ao notar a presença da viatura, o grupo fugiu, dispersando-se por entre os barracos e deixando para trás os objetos que foram apreendidos pela guarnição.



Os materiais apreendidos foram entregues no 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.