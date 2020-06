Batalhão Ambiental apreende caminhões que transportavam madeira ilegal no Amazonas

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Manaus/AM - Policiais do Batalhão de Policiamento Militar, apreenderam na noite da última terça-feira (09) dois caminhões que faziam transporte de madeira sem o Documento de Origem Florestal (DOF).



A ação ocorreu durante desdobramento da Operação “Hórus”, em combate ao desmatamento ilegal.



Durante a operação, os policiais apreenderam os caminhões que transportavam a madeira sem possuir o DOF. Foram apreendidos dois caminhões de placas JWK-5820 e JWG-3969 e 26 esteres – unidade de medida de madeira, equivalente a 1 metro cúbico – de madeira tipo lenha.



O Comando e o Batalhão de Policiamento Ambiental orientam que o transporte de produto florestal (carvão ou madeira) sem o Documento de Origem Florestal (DOF) ou em desacordo com o documento obtido, configura crime ambiental, sujeitando assim os autores as penalidades previstas em lei.

Em virtude dos fatos, os dois motoristas foram encaminhados junto ao material ilegal para o 31° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) em Iranduba para os procedimentos legais.