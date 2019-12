Dupla armada é presa com celulares e moto com restrição de roubo

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (25), após serem abordados por policiais militares em atitude suspeita na rua Mondai, no bairro São José, zona leste da cidade. Com os suspeitos foram encontrados uma arma de fogo, duas munições deflagradas, dois celulares, além de estarem em uma motocicleta com restrição de roubo.

De acordo com a polícia, a dupla estava em uma motocicleta de cor preta em atitude suspeita em alta velocidade. A dupla foi interceptada pela polícia e ao serem questionados sobre os objetos encontrados, os homens relataram que haviam acabado de roubar a moto e os celulares na avenida Camapuã, próximo ao T4.

Os suspeitos foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.