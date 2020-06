Pandemia do coronavírus gera prejuízo financeiro no mercado internacional de droga

O poder dos maus

A pandemia do novo coronavírus não afetou apenas a saúde pública mundial, gerou também grandes prejuízos no mercado internacional de cocaína, que já chegou a movimentar 130 bilhões de dólares por ano e desde março registra queda de 73% no preço da folha da coca (principal matéria-prima), o que significa um colapso financeiro no mercado da droga, de acordo com a Revista Veja.

Ainda de acordo com a publicação, os narcotraficantes estão impedidos de transportar a droga, em decorrência do fechamento de vias aéreas, terrestres e marítimas por conta da pandemia e isso pode gerar demora na distribuição.

O DEA (Administração de Fiscalização de Drogas), órgão federal dos Estados Unidos de repressão ao narcotráfico acredita que essa dificuldade no carregamento da mercadoria pode atingir gangues menores, desencadeando o aumento da violência e a disputa por territórios, principalmente no México, onde há grandes estoques presos na fronteira com o país americano.