Carga de maconha avaliada em 2,5 milhões é apreendida no Amazonas

Os vilões da pátria amada

Manaus/AM - Policiais militares de Coari, no interior do Amazonas, foram os responsáveis por apreender 280 quilos de maconha tipo skunk que estavam dentro de sacos de fibras escondidas em uma área de mata alagada.

De acordo com o Tenente Coronel PM Pedro Moreira, dois homens identificados como 'Gambiarra e Bodó' teriam foram denunciados por ter escondido diversos sacos possivelmente com drogas em uma mata de igapó nas proximidades da Comunidade Menino de Deus da Ilha do Ariá.

Os policiais iniciaram as buscas e suspeitaram de uma canoa atracada próximo ao local denunciado. Os policiais então, seguiram a trilha e chegaram até 9 sacos fechados, dentro de um igapó. Ao abrirem, perceberam que se tratava de drogas, que foram apreendidas e levadas até o município, onde foram avaliadas em cerca de R$ 2,5 milhões

Ainda segundo a polícia, os suspeitos de serem donos da droga, segundo os moradores são "piratas de rio", mas não foram encontrados no local. Eles teriam roubado a carga de traficantes de outra região do Amazonas, para fazer repartição do entorpecente com seus "patrões" que financiam a pirataria de rio.

O entorpecente apreendido foram apresentados e exibidos na 10ª Delegacia de Polícia Civil em Coari, onde foram pesados, contados, e deverão ser incinerados nesta sexta-feira (29).