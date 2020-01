Uber é banida da Colômbia; Veja outros países onde a empresa não pode pode operar

O aplicativo Uber deverá encerrar suas operações na Colômbia a partir do dia 1° de fevereiro, após uma decisão preferida no último dia 20 de dezembro, pela Superintendência da Indústria e Comércio da Colômbia.

Segundo o site Portafólio, a empresa considera que a decisão da SIC é arbitrária, porque é contrária ao sistema jurídico da Colômbia, violando o devido processo legal e os direitos constitucionais. Por esse motivo, a Uber recorreu a decisão que afeta dois milhões de usuários e 88 mil motoristas registrados na plataforma em diversas cidades da Colômbia. Em sua conta no Twitter, a empresa já se manifestou e declarou que está realmente de saída do país.

Ainda segundo o site, a Uber chegou à Colômbia em 2013 e, desde então, outros aplicativos com serviços semelhantes entraram no país, mas a rejeição de sindicatos de motoristas e de taxistas gerou repetidos protestos nas ruas. As reivindicações contra a concorrência se espalharam por diversas cidades do mundo, inclusive no Brasil, e ocasionou até a proibição desses aplicativos em alguns locais, como Bulgária, Catalunha, Hungria, Dinamarca e, mais recentemente, Alemanha .