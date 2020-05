Governo disponibiliza mais dois canais para consulta do Auxílio Emergencial

A crepioca do vice-governador

Governo Federal disponibilizou um passo a passo para consultar e tirar dúvidas de quem solicitou o Auxílio Emergencial.

A pesquisa pode ser feita tanto pelo site www.cidadania.gov.br/consultaauxilio quanto pelo https://consultaauxilio.dataprev.gov.br. Os sites foram desenvolvidos para serem acessados pelo computador ou por dispositivos móveis, como celulares ou tablets.

Para acessar às informações, é necessário ter em mãos CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe do beneficiário. Após a inserção dos dados pelo cidadão, aparecerá uma tela com as informações de todas as etapas do processamento do benefício na Dataprev. Nos casos em que constar "benefício não aprovado", o cidadão poderá ainda verificar que critério não foi atendido, motivo que causou a sua inelegibilidade ao benefício.

Quando o benefício não é aprovado, o cidadão poderá realizar um novo requerimento junto à Caixa e corrigir ou contestar o resultado. Nesse caso, o sistema apresentará na mesma consulta o resultado das duas análises.

O ministério da Cidadania ressalta que os inscritos no Cadastro Único não precisam se inscrever e que a análise ao benefício foi automática.

Para facilitar ainda mais a consulta, o órgão desenvolveu também uma cartilha com o passo a passo para as pessoas acessarem as informações pelos sites.